Koronavirüsten ölen eşinin yerine başkan seçildi
Kayseri'de koronavirüsten hayatını kaybeden İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın (55) yerine eşi Güler Funda Dağ seçildi.
İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı emekli binbaşı Erdal Dağ, geçen 19 Aralık'ta koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erdal Dağ'dan boşalan İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevi için İlçe Divan Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda hayatını kaybeden Erdal Dağ'ın yerine eşi İYİ Parti Kayseri İl Kadın Politikaları Başkanı Güler Funda Dağ aday gösterildi. Olağanüstü toplantıda 2 çocuk annesi Güler Funda Dağ, oy çokluğuyla başkan seçildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur
Video Haberler
- Aylin Sözer'in 'şiddetle' ilgili sözleri ortaya çıktı
- Beyoğlu'ndaki dehşet kamerada
- BTP, 10 bin lira asgari ücreti nasıl vereceğini açıkladı
- Berberin yaptığı saçı beğenmeyince dehşet saçtı
- TRT yönetiminin tavrı tartışmaya yol açtı!
- Cadde ortasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu
- Canlı yayında 'yeni ittifak' iddiası
- Yurttaşlar telefona sarıldı, Meteoroloji açıklama yaptı
- Olay TV devam edecek mi?
- Asgari ücret kararı patronları memnun etti
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın 'asgari ücret' konuşması gündem oldu
- Cumhur İttifakı'nın oy oranı eridi
- Emekli maaşları erken ödenecek
- Gelecek Partisi’nde toplu istifa
- Davutoğlu, 'Pelikancılar' ile yan yana geldi
- Erdoğan Bayraktar'dan olay sözler
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Sahte diploma' haberlerine erişim engeli
- Volkswagen'den Türkiye için yeni karar
- AYM'den Osman Kavala kararı: İhlal yoktur