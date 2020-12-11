Koronavirüsün bir etkisi daha ortaya çıktı: İktidarsızlık
Bilim insanlarına göre kan damarlarının iç duvarlarına saldıran koronavirüs, erkeklerde ereksiyon bozukluklarına yol açabiliyor.
Koronavirüsün (Kovid-19) uzun vadeli etkileri olduğunu ve bunların zaman içerisinde netleşeceğini dile getiren Dr. Dena Grayson, Kovid-19 geçiren birçok hastasında sertleşme problemi olduğu ve iktidarsızlık yaşadığını söyledi.
NBC’ye konuşan Grayson, “Kovid-19’un insan sağlığına uzun vadeli etkilerini biliyoruz, bazı nörolojik komplikasyonlar yaşanıyor ve bazı rahatsızlıklar kalıcı olabiliyor. Ayrıca erkeklerin uzun vadede bu virüs yüzünden sertleşme (erektir disfonksiyon) sorunu yaşamasından endişe ediyoruz. Çünkü bu virüsün damarlarda hasara yol açtığını biliyoruz” dedi.
Grayson'a göre koronavirüs, penis içindekiler de dahil olmak üzere vücudun her yerinde endotel olarak adlandırılan kan damarlarının iç duvarlarına saldırıyor. Bu da vasküler tıkanmalara neden olabiliyor. ABD'li uzman, Kovid-19’un vücutta yarattığı tahribatın da ömür boyu sürebileceğini dile getirdi.
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