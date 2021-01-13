Köylülerden taş ocağı tepkisi: "Belediye, AKP ilçe Başkanı'nın aile şirketine taşeronluk mu yapıyor?"

13 Ocak 2021 Çarşamba, 12:56

Kavak'a bağlı Bekdemir köyünde AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi taş ocağı tesisi açmak için çalışmalara Ağustos 2020’de başladı. Köylüler, çevresel etki değerlendirme ve halk katılım toplantısı yapılmadan iş makinelerinin özel arazilerine girdiğini belirtirken Samsun Büyükşehir Belediyesi 23 Aralık 2020’de kapasite artırımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak ÇED süreci başlattı.

Bekdemirli köylüleri, belediyeye çalışmalarla ilgili itiraz dilekçelerini sunduklarında “çalışmalara yasal süreçler tamamlanınca başlanacağı” ve “2001 yılında hazırlanan ÇED raporunun yeniden ele alınarak yapılacak ek etütlerle yenileneceği” cevabını aldılar. Bekdemirliler, belediyeye ait iş makinelerinin 5 aydır bölgeden taş çıkararak işlediğini belirterek, belediyenin yasal süreci takip etmeden usulsüz çalışma yaptığını söylediler. Köylüler, konuyu yargıya taşıyacak.

OCAK AYINDA YAZ GÜNÜ YAŞANIYOR

Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Bekdemir köylüleri, taş ocağı ve mıcır tesisi için bölgedeki ormanların tıraşlanacağını söylüyorlar. Küresel ısınma ve iklim değişimine işaret eden köylüler, ormanlık alanların Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından önlem alınmadan kesilmesine sitem ediyorlar. Köylüler, Karadeniz bölgesinde yaşamalarına rağmen halen yağmur ve kar yağmadığına dikkat çekerek, Ocak ayında yaz günü yaşandığını belirttiler.

'AKP'Lİ İLÇE BAŞKANININ AİLE ŞİRKETİNE TAŞERONLUK' İDDİASI

AKP Kavak İlçe Başkanı Onur Bakır’ın ailesine ait şirket, köyde 100 hektarlık arazi üzerinde 4 Temmuz 2016’da maden işletme ruhsatı aldı. Yakında süresi bitecek ocakta, ruhsat öncesi çalışmaların başlaması köylülerin kafasında soru işareti yarattı.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞERONLUK MU YAPIYOR?”

Köyde yaşanan bu duruma vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Bekdemir köyü sakinlerinden Yakup Lafçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin taş ocağına ilişkin izin almadan madeni oluşturduğuna dikkat çekerek, “Fakat burası Akkisan Kireç’e, Onur Bakır’a ait ruhsat bölgesi. Geçmişteki girişimlerimizle devlet ruhsata izin vermedi. Büyükşehir Belediyesi de hiçbir izni olmadan Onur Bakır’ın sahibi olduğu Akkisan Kireç’e ait ruhsat sahasında taş çıkarıyor. Ben sorgulamak istiyorum, büyükşehir belediyesi Akkisan Kireç’e, Onur Bakır’a taşeronluk mu yapıyor?” diye sordu.

"SAMSUN'U TERK ETMEYE RAZIYIM"

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sitem eden Yakup Lafçı, “Kim böyle bir şeye vesile oluyorsa yazıklar olsun. Şu ormanlar zamanında korunarak bu aşamaya geldi. Ya bu taştır taş. Burada ciddi bir maden olsun, buyursun gelsinler. Ben Kavak’ı, Samsun’u terk etmeye razıyım” dedi.

" DENGEMİZİ DEĞİŞTİREN BU İŞ MAKİNELERİ"

Belediyenin 22 Aralık 2020’de kapasite artırımı için ÇED’e başvurduğunu anımsatan Lafçı, “Çalışma yaptığı alan 800 metre diğer tarafta. Bu bölgeden başlayarak diğer tarafa kadar haritalandırma yapmış. Evlerimiz, buradan 50-100 metre yukarıda. Dinamit kullanacağı, tozutacağı alan burası. Her tarafı orman, güzellikler içerisinde. Bizim doğamızı, hayatımızı, dengemizi değiştiren bu iş makineleri” diyerek çalışmaların durdurulmasını istedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZİNSİZ HAMMADDE ALIYOR"

Bölgedeki ağaçların ‘genç’ statüsünün bulunduğunu ve korunması gerektiğine dikkat çeken köylü Lafçı, “Ruhsatı durdurulmuş bir bölgeye büyükşehir belediyesi geldi, izinsiz hammadde alıyor. Kapasite artırımı için ruhsatı durdurulmuş alanda rapor yayımlıyor. Hali hazırda bir raporu yoktu” dedi.

"SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ATEŞE ODUN TAŞIYOR"

Lafçı, dünyanın küresel ısınmaya karşı mücadele ettiğine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:

“Şu anda bu bölgede yarım metre, 1 metreye yakın kar olması lazımdı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınmaya, bırakın önlem almayı bu ateşe odun taşıyor. Yaptığı katliama bir bakar mısınız? Kestiği ağaçlar, vatandaşın arazisine verdiği zarar… Belediye geldi, yollarımızı bozdu. Bir yağmur yağsa araçlarımızın gidiş gelişi yok. Köydeki traktörlerle araçlarımızı çekiyoruz.”

"BURASI AKKİSAN KİREÇ'İN SAHİBİ ONUR BAKIR'A PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR"

Dağardı Sokağı Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Lafçı, ANKA'ya tepkisini şöyle anlattı:

“Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin sadece iktidar partisi olmasının neticesinin yarattığı bir durum bu. Karşıdaki alan, taş aldığı bölge. Buradan belki 500, 600 kamyon dolusu malzeme gitti. Büyükşehir belediyesi, ‘biz bütün işlemlerimize devam ediyoruz, bittikten sonra çalışmalara başlayacağız’ diyorlar. Aylardan beri burada çalışmalar devam ediyor. Akkisan Kireç’in sahibi Onur Bakır’a burası peşkeş çekiliyor. Demek ki buradan da büyük bir meblağ para yiyecekler. Bu durum da bunun kanıtıdır. Büyükşehir belediyesinin logolu araçları burada ama belediyeye ait hiçbir evrak, ruhsat, ÇED raporu yok.”

"ORMANLARI KATLEDERSEN DOĞA DENGESİNİ KAYBEDER"

Aylardır yağmur yağmadığını ifade eden Özcan Lafçı, “Ormanları katledersen, yeşil alanları yok edersen, doğa dengesini kaybeder. Ocak ayındayız yaz gibi hava var. Bunlar hep doğanın yok edilmesinden kaynaklanıyor. Ormanlık alanı tıraş ederek gidecek, önünü alamazsak. Biz buna dur demek için buradayız. Gerekenin yapılması istiyoruz” dedi.

"SADECE AK PARTİLİ OLMAYLA HER YERİ YIKMA ANLAMINA MI GELİYOR"

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu taş ocağı tesisini ‘katliam’ olarak değerlendiren Bekdemir köylülerinden Rahim Sarı da şöyle konuştu:

“Ormanı tamamen yok ediyorlar, Samsun’da 9 tane milletvekili var. AKP’li milletvekili var. Bir büyükşehir belediye başkanlarına tutup da sözlerini geçiremiyorlar. Ben yaparım, ederim durumuna getiriyor. Ne köylüye söyledi ne köylünün haberi ne de muhtarın haberi var. Kimseye bir şey söylemeden geldi, insanların tapulu arazilere taş ocağı kurdu. Şu güzelim ormanları mıcır için tamamen katlediyor” diyerek sitem etti. AKP’li Samsun milletvekillerine seslenen Sarı, “Sadece AK Partili olmayla her yeri yıkma anlamına mı geliyor.”