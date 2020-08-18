Kozan'daki yangında gözaltına alınanlar adliyede
ADANA'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Adana'nınn Kozan ilçesine Kuyubeli köyüne bağlı İbolu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde yangın çıkmıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, köylüler de aynı bölgede son 16 günde 3- 5 gün arayla yangın çıktığını söyledi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı; ancak kısa sürede bölgeden yeniden alevler yükselmeye başladı. Yangın, 45 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, dozer ve greyder ile 175 orman işçisinin uzun süren çabalarıyla söndürdü ve soğutma çalışmaları tamamlandı.
Çok sayıda canlının yaşam alanı olan ormanda, 10 hektarlık bölgedeki binlerce kızılçam ağacı da yandı. Yangınla ilgili gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 4 kişi, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Video Haberler
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!