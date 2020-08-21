KPSS Ön Lisans Sınav Başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM Başkanı açıkladı...

Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ön Lisans Sınavı başvurularının 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

DHA
21 Ağustos 2020 Cuma, 10:34
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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada,

"Değerli adaylarımız, 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz KPSS Ön Lisans Sınavı 2020-KPSS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurularınızı 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapabilirsiniz. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.


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