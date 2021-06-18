Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Azerbaycan-Türkiye açıklaması

18 Haziran 2021 Cuma, 13:56

Rusya, 'Türkiye'nin Azerbaycan'da kurma potansiyeli olan askeri üssüyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini' açıkladı.

Kremlin yönetimi, "Türkiye'nin bu hamlesi nedeniyle Rusya'nın kendi güvenliğini ve çıkarlarını teminat altına almak için adımlar atmasının gerekebileceğini" belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan'ın çatıştığı Güney Kafkasya'daki ortamı istikrarlaştırmak için Rusya'nın NATO üyesi Türkiye ile yakın iletişimde olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Azerbaycan bu hafta başında yaptıkları açıklamada askeri alandaki işbirliğini geliştireceklerini duyurmuşlardı.