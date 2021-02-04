Kripto para ethereum rekor kırdı

Kripto para birimi ethereum, vadeli kontratların gelecek hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem görmeye başlamasından önce yatırımcıların alıma geçmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe, 11:18
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Ethereum, son iki günkü yükselişin ardından bugün de sınırlı değer kazanarak 1,698.56 dolar ile rekor seviyeye yükseldi. En popüler kripto para birimi olan bitcoin de %1.2 artışla 38,120 dolara yükseldi.

Kripto para birimleri giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çekiyor. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri Ocak ayının başlarında ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Kaynak: Reuters


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