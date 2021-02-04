Kripto para ethereum rekor kırdı

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:18

Ethereum, son iki günkü yükselişin ardından bugün de sınırlı değer kazanarak 1,698.56 dolar ile rekor seviyeye yükseldi. En popüler kripto para birimi olan bitcoin de %1.2 artışla 38,120 dolara yükseldi.

Kripto para birimleri giderek daha fazla yatırımcının ilgisini çekiyor. Tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri Ocak ayının başlarında ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Kaynak: Reuters