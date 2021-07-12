Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (12 Temmuz 2021)

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:17

Çin'in Binance'i yasaklamasının ardından geride bıraktığımız hafta kripto para piyasalarında dalgalı bir seyir hakim olurken Bitcoin yeni haftaya değer kazancıyla başladı.

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin yeni haftaya yüzde 0,37 değer kazancıyla başladı. BTC'nin fiyatı 34 bin 249 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 39 seviyelerinde seyrediyor.

ETHEREUM'DA SON DURUM

Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.9 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 141 dolar seviyelerine indi.

RİPPLE'DA DÜŞTÜ

Ripple'daki düşüş ise yüzde 3,9 oldu. XRP'nin fiyatı 64 cent oldu.

DOGECOİN DEĞER KAYBETTİ

Dogecoin ise yüzde 10 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 21 cent oldu.