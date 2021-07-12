Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin ne kadar oldu? (12 Temmuz 2021)
Bitcoin yeni haftaya değer kazancıyla başladı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…
Çin'in Binance'i yasaklamasının ardından geride bıraktığımız hafta kripto para piyasalarında dalgalı bir seyir hakim olurken Bitcoin yeni haftaya değer kazancıyla başladı.
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
Bitcoin yeni haftaya yüzde 0,37 değer kazancıyla başladı. BTC'nin fiyatı 34 bin 249 dolar olurken piyasa hakimiyeti yüzde 39 seviyelerinde seyrediyor.
ETHEREUM'DA SON DURUM
Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.9 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 141 dolar seviyelerine indi.
RİPPLE'DA DÜŞTÜ
Ripple'daki düşüş ise yüzde 3,9 oldu. XRP'nin fiyatı 64 cent oldu.
DOGECOİN DEĞER KAYBETTİ
Dogecoin ise yüzde 10 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 21 cent oldu.
Video Haberler
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
- Doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti
- Araçlarla akın ediyorlar.... Yollar ana baba günü
- 'Türkiye'de bir ilk' diyerek paylaştı
- Antalya'da kaydedildi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Canlı yayında çarpıcı anketi açıkladı
- Soylu'ya ilişkin canlı yayında çarpıcı iddia!
- Çok konuşulacak Bahçeli videosu
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Simide zam!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Kayseri'de 'sarıkız örümceği' tedirginliği
- Sağıroğlu'ndan kendisini hedef alan Hilal Kaplan'a tepki
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler