Kripto para piyasalarında son durum... Bitcoin'i vuracak bir yasak kararı daha (25 Haziran 2021)

25 Haziran 2021 Cuma, 09:47

Çin'den gelen haberlerle haftaya kötü başlayan kripto para piyasaları toparlanmaya başladı. Saat 09.00 itibariyle Bitcoin'deki değer artışı yüzde 5'e yükselirken, BTC'nin fiyatı 34 bin 594 dolara kadar yükseldi.

Ethereum'da ise değer kaybı yüzde 2.1'i buldu. ETH'nin rakamı, son 24 saatteki artışı rağmen 2 bin doların üzerine çıkamadı. Ethereum, 1973 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin ise son iki gündür toparlanmaya çalışıyor. DOGE'un fiyatı yüzde 17 artarak, 27 cent oldu.

ÇİN'DEN BİR YASAK KARARI DAHA

Dünyanın en büyük kripto para madeni Çin kısa süre önce madenciliği yasaklamıştı. NTV'nin haberine göre; Bitcoin'deki sert düşüşü tetikleyen Çin'den yeni bir hamle geldi.

Çin kripto para madenciliğinde kullanılan cihazların da satışını yasakladı. Bitcoin madenciliği için cihazlar üreten Bitmain operasyonlarını askıya aldı.

Şirketin açıklamasında "Sektörün sorunsuz dönüşümüne yardımcı olmak için Antminer makinalarımızı global olarak satışını askıya aldık" denildi.

Bitmain, denizaşırı yerlerde nitelikli ve kaliteli enerji arzı aramakta olduklarını da açıkladı.

Şirket, Çinli madencilerin ucuz elektrik için Belarus, İsveç, Norveç, Angola ve Kongo'yu değerlendirdiklerini duyurdu.