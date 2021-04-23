'Kripto para'da her şeyini kaybeden şahıs yaşamına son verdi
İstanbul'da evini satıp tüm parasını kripto paraya yatırdığı belirtilen bir kişi, başına tek el ateş ederek yaşamına son verdi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre 50 yaşındaki C.Ü, geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını, kripto paraya yatırdı. Olay günü sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı.
Büyük zarar ettiğini gören C.Ü ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.Ü'yü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kağıthane’deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
KURTARILAMADI
Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal’ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti.
Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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