Kripto paralarda son durum (2 Temmuz)
Kripto para piyasasında son 24 saatte 0,5 ile yükseliş gösterilebildi. İşte kripto para piyasalarında son durum.
Kripto para piyasalarında artış son 24 saatte yüzde 0.5 olarak kaldı. Toplam piyasa değeri 1.47 trilyon dolara yükseldi.
Saat 08.30 itibariyle Bitcoin yüzde 1.5 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 34 bin 391 dolara geriledi.
Ethereum ise yüzde beş değer kazandı. ETH'nin fiyatı 2 bin 212 dolara çıktı.
Dogecoin ise yüzde 1.2 değer kaybetti. DOGE şu anda 24 centten alıcı buluyor.
Öte yandan Ripple yüzde 1.1 artış yaşadı. XRP'nin fiyati 68 cent oldu.
RUSYA MERKEZ BANKASINDAN KRİPTO PARA ÇALIŞMASI
Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en büyük bankaları ve ödeme sistemleri ile kripto para piyasalarına ilişkin değerlendirme yapılacağı belirtildi.
Söz konusu değerlendirmenin gelecek ay yapılacağının belirtildiği açıklamada, “Bireylerin ve şirketlerin, kripto paralara yönelik yatırımların risklerine yönelik değerlendirme yapılacaktır.” denildi.
Rusya’da kripto paraların hizmet ve ürün alımında kullanılması yasak durumda.
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