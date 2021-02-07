Küba’da devlet kontrolündeki sektörlerde özel teşebbüse izin

07 Şubat 2021 Pazar, 14:41

Küba, birçok sektörde özel teşebbüslere izin vereceğini açıkladı. İktidardaki Komünist Parti’nin resmi gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Marta Elena Feito, devlet kontrolündeki sektörlerde özel teşebbüse izin veren önlemleri Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

ÖZEL SEKTÖRÜN ÜRETİCİ GÜÇLERİ...

Feito yaptığı açıklamada, özel sektör faaliyetlerinin yaklaşık 2 bine çıkarıldığını ve sadece 124'ünün, kısmen veya tamamen devlet tarafından sınırlandırılacağını söyledi. Kübalı Bakan, reformun amacının özel sektörü genişletmek olduğunu ifade etti. Bakan tarafından, bu durumun özel sektörün “üretici güçlerinin” serbest kalmasına yardımcı olacağının altı çizildi.

Devlet dışı sektörlerde çalışan yaklaşık 600 bin kişi, ülkedeki iş gücünün neredeyse yüzde 13’üne karşılık geliyor.

Trump’ın uyguladığı yaptırımlar ve koronavirüs salgını nedeniyle Küba, ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı. Ülkenin ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü.

Kaynak: AA/AFP