Küba’da devlet kontrolündeki sektörlerde özel teşebbüse izin
Küba Çalışma Bakanı Elena Feito, ülkede devlet kontrolünde bulunan 2 binden fazla sektörde özel işletmelerin faaliyet göstermesine izin verileceğini açıkladı.
Küba, birçok sektörde özel teşebbüslere izin vereceğini açıkladı. İktidardaki Komünist Parti’nin resmi gazetesinde yer alan habere göre, Çalışma Bakanı Marta Elena Feito, devlet kontrolündeki sektörlerde özel teşebbüse izin veren önlemleri Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.
ÖZEL SEKTÖRÜN ÜRETİCİ GÜÇLERİ...
Feito yaptığı açıklamada, özel sektör faaliyetlerinin yaklaşık 2 bine çıkarıldığını ve sadece 124'ünün, kısmen veya tamamen devlet tarafından sınırlandırılacağını söyledi. Kübalı Bakan, reformun amacının özel sektörü genişletmek olduğunu ifade etti. Bakan tarafından, bu durumun özel sektörün “üretici güçlerinin” serbest kalmasına yardımcı olacağının altı çizildi.
Devlet dışı sektörlerde çalışan yaklaşık 600 bin kişi, ülkedeki iş gücünün neredeyse yüzde 13’üne karşılık geliyor.
Trump’ın uyguladığı yaptırımlar ve koronavirüs salgını nedeniyle Küba, ekonomik olarak ciddi kayıplar yaşadı. Ülkenin ekonomisi 2020'de yüzde 11 küçüldü.
Kaynak: AA/AFP
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir
- Dikkat çeken ankette sadece 3 parti barajı geçebildi
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Asgari ücret rekoru İzmir'de kırıldı
- Öğüt'ten 'Boğaziçi Hukuk' yorumu!
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum