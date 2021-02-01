Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdi
Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kaktüs Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan inşaatın temeli için beton getiren beton mikserinin sürücüsü işini bitirdikten sonra aracı hareket ettirdi.
İddiaya göre o anda beton mikseri, 'kör nokta'da olduğu belirtilen 45 yaşındaki Serpil Çöl'ü altına alarak ezdi. Beton mikserinin tekerleri arasına sıkışan kadına çevrede bulunanlar yardım etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlerinin arasına sıkışan kadın yapılan çalışmalar sonucu çıkarıldı. Kazada vücudunu büyük bir bölümü ezilen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Polis ekiplerinin kaza çevresini güvenlik şeridi ile kapatılmasının ardından trafik polisleri ve olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı. Serpil Çöl'ün cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Mikser şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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