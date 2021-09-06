Kula, Köy Enstitüleri'nden yetişen ilk ve tek olimpiyat şampiyonunu 51 yıl sonra hatırladı
1932 yılında Manisa'nın Kula ilçesinde doğan Ahmet Bilek, Köy Enstitüleri'nden yetişen ilk ve tek olimpiyat şampiyonu… Menye köylüleri, Bilek'in ölümünden 51 yıl sonra 5 Ekim'de bir anma etkinliği düzenleyecek.
Ahmet Bilek, Türkiye'de köy okullarına öğretmen yetiştirmek ve yörenin kalkınmasına öncülük etmek için kurulan, 1938 yılının Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel tarafından bizzat yönetilen Köy Enstitüleri'nden yetişen ilk ve tek olimpiyat şampiyonu.
Bilek, şimdi ölümünden 51 yıl sonra, Manisa'nın Kula ilçesinde, Menye köylüleri tarafından yeniden anılacak.
KOMŞULARININ BİLE HABERİ YOKTU
Bilek'in 51 yıl önce Köy Enstitüsü mezunu bir şampiyon olduğundan; Kulalıların, doğduğu evinde oturan köylülerin, komşularının bile haberi yoktu.
Manisa’daki bazı örgütlerin ve öğretmenlerin harekete geçmesi üzerine, önce Bilek'in doğduğu eve bir plaket çakıldı, ardından da 5 Ekim’de, ölümünden 51 yıl sonra bir anma etkinliği düzenlemesi kararı alındı.
'SESSİZ ŞAMPİYON' İLE TANIDILAR
Bir şampiyonun köyünde yaşadıklarını bilmeyen bölge halkı, Bilek'in varlığından 51 yıl sonra ve yazar Kemal Ateş'in 'Sessiz Şampiyon' kitabı ile haberdar oldu.
Sessiz Şampiyon adlı kitabında Bilek’in yaşamını anlatan Ateş, "Sessiz Şampiyon’u yazarken onun yaşamını araştırmak için Kula’ya, ardından köyü Menye’ye de gittim. Kulalılar bilmiyorlardı şampiyonlarını, köylüleri bilmiyordu, daha da kötüsü doğduğu evinde oturan köylüler, komşuları bile bilmiyordu. Şimdi sevinerek haber aldım, benim romanımı okuduktan sonra Manisa’daki bazı örgütler, duyarlı öğretmenler harekete geçmişler, önce doğduğu eve bir plaket çakmışlar, ardından da 5 Ekim’de, ölümünden 51 yıl sonra bir anma etkinliği düzenleyecekler. Şimdiden davet ettiler beni. 51 yıl sonra unutulmuş bir şampiyona gösterilen vefada küçük de olsa bir payım oldu sanırım, bundan büyük bir mutluluk duydum" diye konuştu.
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