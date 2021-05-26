Kulislerde, 'Erdoğan, sular durulmadan görevden almayacak' yorumu yapıldı
Gündemde Soylu-Peker çekişmesi konuşulurken iktidar kulislerinde de konuyla ilgili birçok tartışma sürüyor.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddiaları karşısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun televizyonda yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları döneminde, evine operasyon yapılan dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’le ilgili “Benden önceki içişleri bakanlarının oğluyla ilgili birtakım şeyler var, para sayma makineleri filan” ifadelerini kullanması kulislerde, “Acaba Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Arkamda durun’ mesajını mı vermek istedi” sorusunu da beraberinde getirdi.
Soylu’nun, “Erdoğan’ın o dönemki operasyon sırasında, bunun bir ‘yargı operasyonu’ olduğunu öngörüp Türkiye üzerinde oynanan oyunu bozduğunu” anımsatarak Erdoğan’a üstü kapalı, “Şimdi de durum farklı değil. Türkiye’ye ve seçimle gelen iktidara yönelik bir operasyonun düğmesine basıldı. Süreç benimle başladı. Binali Yıldırım ve AKP’liler ile devam ediyor. Aynı oyun” mesajını vermek istediğine dikkat çekiliyor.
İktidar kanadı da “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçte zaten Soylu’nun arkasında yer aldığına” işaret ediyor. Şu süreçte “Soylu’yu görevden almanın ya da istifasını istemenin, gerek iktidarı gerekse Türkiye’yi, ‘Mafya karşısında kaybetti’ pozisyonuna sokabileceği” belirtilirken “Erdoğan’ın sular durulmadan asla Soylu’yu görevden almayacağı” kaydediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de “Soylu yalnız değildir” diyerek Soylu’ya destek verdiği belirtiliyor.
Ayrıca Peker’in açıklamaları karşısında Adalet Bakanlığı’nın da “Erdoğan’ın talimatı üzerine” karşı hamlede bulunmak için yakın süreçte adım atacağı konuşuluyor. Bakanlığın, Peker ve iddiaları ile ilgili tüm hukuki süreci başlatacağına dikkat çekilerek “Yakın bir zamanda Peker’i Türk mahkemeleri karşısında, yargı önünde hesap verirken görürseniz şaşırmayın” değerlendirmeleri yapılıyor.
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