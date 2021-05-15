Kültür Bakanlığı’nda görevden alınan genel müdür, ses sistemleri için 5 kat pahalı kiralama yaptı

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

Turizm çalışanlarının “Keyfine bak. Aşılıyım” yazılı maskeler taktığı videoyu tepkiler üzerine silmek zorunda kalan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bu kez de “ses sistemi kiralama yolsuzluğu” yapıldığı ileri sürüldü.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, mayıs başında görevden alınan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç’ın konserlerde kullanılan ses sistemlerini piyasanın 5 katı bedelle kiraladığı iddiasını gündeme getirdi.

İlgezdi, 5 konserdeki toplam zararın yarım milyonun üzerinde olduğunu belirterek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a “Genel müdür yolsuzluktan mı görevden alındı” sorusunu yöneltti.

İlgezdi, Murat Salim Tokaç’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1 Mayıs 2021’de görevinden alındığına dikkat çekti. İlgezdi, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği son 6 konserdeki ses sistemi kiralama fiyatlarının soru işaretlerine neden olduğunu kaydederek “Yapılan ilk 5 konserde aynı firmadan 120 bin TL + KDV’ye ses sistemi kiralanmıştı. Bursa’da yapılan 6. konserde ise aynı markalardaki ses sistemleri Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası tarafından 18 bin TL + KDV’ye kiralandı. Bu durumda konser başına 102 bin TL + KDV kamu zararı var. Toplam zarar yarım milyonu aşıyor” dedi.

‘SORUŞTURMA AÇILDI MI?’

İlgezdi, yolsuzluk iddiasını Meclis gündemine taşıyarak Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti: “Genel müdür neden görevden alındı? Görevde olduğu dönemle ilgili bir soruşturma açıldı mı? Bursa konserinde ses sistemi kirası için ne kadar ödendi? Hangi firmadan kiralandı? Genel müdürün görev sürecince Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü hangi tarihlerde, hangi konserleri düzenledi? Bu konserlerdeki ses sistemi kira fiyatları ne kadar?”