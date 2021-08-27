Kulüp yöneticisinin CHP paylaşımına tepki: "Derhal görevden alın"

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:22

Kocaelispor Kulüp Başkan Vekili Harun Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Kaya, CHP'yi hedef aldığı Twitter paylaşımında "CHP’yi sevmiyorum neden mi? Çünkü çok sevimsiz ondan” diye yazdı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Harun Kaya’nın bu sözlerine, “Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur” diye tepki gösterirken Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a çağrı yaparak Kaya’nın görevden alınmasını istedi.

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın açıklaması şöyle;

"Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur. Hiç kimsenin siyasi hırslarına göre şekillendirilemez. Engin Koyun ve yönetimine çağrımdır; siyasi rant sevdasını, Kocaelispor sevdasından ve temsiliyetinden önde tutan bu yöneticiyi derhal görevden alın."