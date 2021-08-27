Kulüp yöneticisinin CHP paylaşımına tepki: "Derhal görevden alın"
TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da kulüp yöneticisi görevinde bulunan Harun Kaya'nın yaptığı paylaşıma CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'dan sert tepki geldi.
Kocaelispor Kulüp Başkan Vekili Harun Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Kaya, CHP'yi hedef aldığı Twitter paylaşımında "CHP’yi sevmiyorum neden mi? Çünkü çok sevimsiz ondan” diye yazdı.
CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Harun Kaya’nın bu sözlerine, “Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur” diye tepki gösterirken Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a çağrı yaparak Kaya’nın görevden alınmasını istedi.
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın açıklaması şöyle;
"Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur. Hiç kimsenin siyasi hırslarına göre şekillendirilemez. Engin Koyun ve yönetimine çağrımdır; siyasi rant sevdasını, Kocaelispor sevdasından ve temsiliyetinden önde tutan bu yöneticiyi derhal görevden alın."
İlgili Haberler
- Adana Yüreğir Belediyesi’nde görevli Osman Nuri Ünsal'a, Atatürk'e hakaretten 'göstermelik' soruşturma
- Diyanet’ten, Atatürk’e hakaret eden Mustafa Demirkan’a ilişkin açıklama yapıldı
- Diyanet'ten tartışma yaratacak fetva! "Bunları yemek helal değil"
- Manşetten hedef aldı: Akit'ten Erdoğan'a tehdit
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı