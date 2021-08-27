Kulüp yöneticisinin CHP paylaşımına tepki: "Derhal görevden alın"

TFF 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da kulüp yöneticisi görevinde bulunan Harun Kaya'nın yaptığı paylaşıma CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı'dan sert tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
27 Ağustos 2021 Cuma, 09:22
Kulüp yöneticisinin CHP paylaşımına tepki:
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Kocaelispor Kulüp Başkan Vekili Harun Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.

Kaya, CHP'yi hedef aldığı Twitter paylaşımında "CHP’yi sevmiyorum neden mi? Çünkü çok sevimsiz ondan”  diye yazdı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, Harun Kaya’nın bu sözlerine, “Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur” diye tepki gösterirken Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a çağrı yaparak Kaya’nın görevden alınmasını istedi.

CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı’nın açıklaması şöyle;

"Kocaelispor tribünlerinde ve temsiliyetinde siyasete yer yoktur. Hiç kimsenin siyasi hırslarına göre şekillendirilemez. Engin Koyun ve yönetimine çağrımdır; siyasi rant sevdasını, Kocaelispor sevdasından ve temsiliyetinden önde tutan bu yöneticiyi derhal görevden alın."


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