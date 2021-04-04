Kumpas mağduru Amiral Semih Çetin: "Deniz bitti, mağduriyet edebiyatı sığınacakları tek liman..."

04 Nisan 2021 Pazar, 16:11

104 emekli amiralin, kamuoyunun tepkisine neden olan başta "Montrö Anlaşması'nın tartışmaya açılması" olmak üzere Harp Okulu yönetmeliklerinde yapılan "Atatürk karşıtı değişiklikler" ile ilgili bir bildiri yayınlaması hükümet cephesinde "adli soruşturma" ile yanıt buldu.

AKP çevreleri, bildiri ile ilgili "darbe" tartışması başlatırken, kamuoyunun yakından tanıdığı emekli generaller demokratik haklarını kullanarak tepkilerini medeni bir şekilde dile getirdiklerini söylediler.

"BALIK OLTALARIYLA MI DARBE YAPACAKLAR?"

Kumpas mağduru emekli Tümamiral Semih Çetin de tepkisini sosyal medya üzerinden dile getirenlerdendi.

Çetin, darbe iddiaları ile ilgili olarak, "Ortalık yıkılıyor. Neymiş; 103 Emekli Amiral darbe yapacakmış. Gerekçe tek sayfalık bildiri. Bunu çağrıştıran tek kelime yok. Balık oltalarıyla mı darbe yapacaklar? Deniz bitti. Mağduriyet edebiyatı sığınacakları tek liman. Darbeyle değil milletin oylarıyla sandıkta gidecekler" ifadelerine yer verdi.

Ortalık yıkılıyor. Neymiş; 103 Emekli Amiral darbe yapacakmış. Gerekçe tek sayfalık bildiri. Bunu çağrıştıran tek kelime yok. Balık oltalarıyla mı darbe yapacaklar? Deniz bitti. Mağduriyet edebiyatı sığınacakları tek liman. Darbeyle değil Milletin oylarıyla sandıkta gidecekler. — semih çetin (@cetinasemih) April 4, 2021



