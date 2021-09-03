Kuraklıkla boğuşan çiftçiye 100 TL’lik destek açıklandı

03 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Dekarın hasar oranına göre verilecek destek üretici tarafından tepkiyle karşılandı. Desteğin zarar karşısında çok az kaldığını söyleyen Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Buğdayda dekarın tamamı yansa 300 kilo kaybı olacak çiftçinin. Bu 300 kilonun piyasadaki değeri 735 TL civarındadır. Bu 735 TL de Tarım Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı taban fiyat üzerinden hesaplanınca ortaya çıkıyor piyasadaki değeri aslında çok daha fazla. Ancak taban fiyattan açıklasak bile 735 TL’lik kayba devlet 100 TL verecek. Üstelik yüzde 10’arlık dilimlerle verecek yani yüzde 30 ile 39 arasındaki zarara 30 TL ödenecek, 90-99 arasına da 90 TL verilecek. Bu destekler çiftçinin dekar için harcadığı gübre maliyetlerini bile karşılamaz. Bir dekara harcanan DAP gübresinin çiftçiye maliyeti 240 TL” dedi.

ÖDENEKLER BORCA GİDİYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, 17 ildeki çiftçilerin toplam elektrik borcunun 23 milyon 609 bin 705 lira olduğu yönündeki açıklamasını hatırlatan Demirtaş, “Bu yatan desteklerden önce bu borçlar kesiliyor. Devletimiz elektrik şirketlerinin veznedarı gibi çalışıyor. Yatan destek ödemesini çiftçi çekmeden şirketin borcu ödeniyor” diye konuştu.

TARSİM ZORUNLU OLMALI

Açıklanan desteğin Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar ise “Bu destek en azından çiftçinin yarasına bir çare olur diye umuyoruz. Bunun yanında devlet, Tarım Sigortası’nın (TARSİM) yüzde 70’ini karşılayacak bu yıl. Bizim için asıl önemli olan şu anda bütün üreticilerimizin TARSİM’ini yaptırmasıdır. Burada bir zorunluluk talebimiz var devletten, bunun için de çalışmalarımız sürüyor” dedi.

DÜNYADA GIDA FİYATLARI YÜKSELİŞTE



Küresel gıda fiyatları, haziran ve temmuz aylarındaki düşüşün ardından ağustos ayında tekrar yükselişe geçti. Fiyatlar aylık bazda yüzde 3.1 yükselirken geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 33’lük bir artış oldu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, ağustos ayında gıda fiyatları endeksi 3.9 puan, yüzde 3.1 yükselerek 127.4 puana geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 32.9 yükseliş kaydedildi. Gıda fiyatlarında iki aylık düşüşün ardından yeniden yükselişe geçmesinde şeker, bitkisel yağlar ve tahıl alt endekslerindeki yükselişler etkili oldu.