‘Küresel Ekonomi Düzeni - Kurumlar ve Kurallar’
Ahmet Söylemezoğlu kitabında, küresel ekonomiyi düzenleyen kurumlara toplu bir bakış sunuyor.
Yılda 26,5 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticaretinin yapıldığı, günde sadece uluslararası banka havale sistemi SWIFT üzerinden 5 trilyon doların el değiştirdiği küresel bir ekonomi düzeni içindeyiz. Bu düzeni destekleyen, kurallarını belirleyen, bunları uygulamayanları cezalandıran, hatta gerekirse küresel sistem dışına çıkaran geniş bir kurumsal ağ var. Küresel ekonomik düzeni kuran ve kollayan bu yapıda hangi kurumlar yer alıyor? Bunlar nasıl ve kimler tarafından kuruldular? Zaman içerisinde neden ve ne gibi değişikliklere uğradılar? Bu kurumlar kimler tarafından, nasıl yönetiliyorlar? Koydukları kuralları göz ardı etmek ne kadar mümkün? Türkiye bu kurumlara ne zaman ve nasıl katıldı, ilişkileri nasıl gelişti ve yönetimlerinde ne kadar söz sahibi? Ahmet Söylemezoğlu, küresel ekonomiyi düzenleyen kurumlara toplu bir bakış sunduğu kitabında tüm bu sorulara yanıt vermeyi amaçlıyor.
Küresel Ekonomi Düzeni - Kurumlar ve Kurallar / Ahmet Söylemezoğlu / Remzi Kitabevi / 384 s.
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