Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van Gölü'nün su seviyesi düşüyor!

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:27

Türkiye'nin en büyük gölü olan ve bölge halkı tarafından "deniz" olarak adlandırılan Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde küresel ısınma nedeniyle yaşanan çekilme dikkat çekiyor.

Edremit ilçesindeki kıyı kesimlerinde 200 metrenin üzerinde yatay çekilmenin yaşanmasıyla Enginsu Mahallesi'ndeki bazı yurttaşların tapulu arazileri ve önceden batan balıkçı tekneleri ortaya çıktı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak göldeki su seviyesinde geçmişteki gibi yükselmelerin yaşanmayacağını söyledi.

Göllerin su seviyesinin mevsim şartlarına bağlı farklılık göstermesinin normal olduğunu belirten Alaeddinoğlu, geçmişe kıyasla bu seviye oranlarında ciddi değişikliklerin olduğuna işaret etti.

'BUNDAN SONRA ARTMAYACAK, AZALACAK'

Van Gölü'nde de belli periyotlarda seviye farklılıklarının görüldüğünü anlatan Alaeddinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Geçmişte göl kenarında dikey farklılıklar 25-30 santimetreyle ifade edilirken günümüzde 1 metreye ulaşan farklılıklar görülüyor. Gölde biri dikey, diğeri ise yatay iki türlü çekilme söz konusu. Dikey noktalardaki çekilmeler yıl içerisinde 1 metre civarında ve zaman zaman artıyor. Yatay çekilmeler ise özellikle kıyı bölgelerindeki sığ noktalarda yer yer 200 metre yaşanabiliyor. Sonuç olarak şunu net söyleyebiliriz ki küresel iklim değişikliği, Van Gölü ve diğer göller için gittikçe aşağı düşen bir trendi işaret ediyor. Yani bundan sonra göl seviyelerinin artmayacağını, azalacağını öngörüyoruz. Göl suları artık daha fazla çekilecek, azalacak ve dolayısıyla kara parçaları ortaya çıkacak."

'NEDENİ FAZLA BUHARLAŞMA'

Küresel iklim değişikliğinin Van Gölü başta olmak üzere tüm gölleri etkilediğini vurgulayan Alaeddinoğlu, "Düşen yağış miktarında ciddi bir farklılık yok. Yağışın şeklinde, mevsimler arasındaki geçişkenliğinde, yıl içerisindeki dağılımında ciddi farklılaşmalar var. Aslında temel sorun yağışın düşmesiyle ilgili değil. Van Gölü'ndeki çekilmenin temel nedeni yağıştaki azlık değil, buharlaşmadaki fazlalık" diye konuştu.





