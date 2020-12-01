Kürsüden isyan etti: Hastalarımız yollarda ölüyor, biz başka ülkenin çocukları mıyız?
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin'de sağlık altyapısının yetersizliğine Meclis kürsüsünden isyan etti. Bayraktutan "2020 yılı Türkiye'sinde Sağlık Bakanı'nı Artvinliler'e şikayet ediyorum. İnsanlarımızın yollarda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Çığlığımıza ses verilmesini istiyoruz" dedi.
TBMM Genel Kurulu Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Bilgiç, Genel Kurul'da üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, 5 Aralık 1934'te kadınların seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu, kadın bir milletvekili olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ile andığını belirtti.
TBMM'de bugün 104 kadın milletvekilinin bulunduğunu dile getiren Aksal, "Kadını dışlayan bir toplum, gücünün yarısından vazgeçmiş demektir. AK Parti hükümetleri her hakta olduğu gibi kadın hakları konusunda da birçok reformu hayata geçirmiştir." dedi.
"İŞİMİZ ALLAH'A KALMIŞ"
CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Artvin'in sorunlarına değindi. Artvin'in sorunlarını anlatmaktan bıktığını ifade eden Bayraktutan, kentte hala bir anjiyo cihazının bulunmadığını ileri sürdü.
Çevre illerde bulunan cihaza erişmek isteyen hastaların yollarda yaşamını yitirdiğini iddia eden Bayraktutan, "İşimiz Allah'a kalmış. Artvinliler haklı olarak 'Bizler başka ülkenin çocukları mıyız?' diye soruyor. 2020 yılı Türkiye'sinde Sağlık Bakanı'nı Artvinliler'e şikayet ediyorum. İnsanlarımızın yollarda hayatlarını kaybetmesini istemiyoruz. Çığlığımıza ses verilmesini istiyoruz." diye konuştu.
"BU SENE DE BİR ADIM GÖREMEYECEĞİZ"
HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olarak kutlandığını vurguladı.
Bu hafta engellilerin 3 Aralık günü gündeme geleceğini, 4 Aralık günü engellilerin yine kendi dünyasına terk edileceğini savunan Piroğlu, "Bu sene de devlet ve toplumun, engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik bir adım yol aldığını göremeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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