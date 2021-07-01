Kurtulmuş güvenilir anketlere inat konuştu: En yakın rakipten 15 puan öndeyiz

Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketleri AKP'nin son oy oranında sert düşüş yaşandığını belirtirken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'nin en yakın siyasi rakibiyle 10-12, 15 puandan daha fazla fark olduğunu öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:36
Kurtulmuş güvenilir anketlere inat konuştu: En yakın rakipten 15 puan öndeyiz
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

"Biz aslında kongrenin ertesi gününden itibaren 2023 seçimi çalışmalarına başlamış olduk" diyen Kurtulmuş, "AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Oy bakımından soruyorsanız AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN HER ŞEKİLDE KAYBEDİYOR"

MAK Araştırma'nın yaptığı son ankete göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yaptığı AKP'nin oy oranı yüzde 34.3'e düştü. Öte yandan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Haziran ayı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. AKP'nin oylarının yüzde 30'un altına düştüğünü belirten Özkiraz, "Erdoğan her şekilde kaybediyor" tespitinde bulundu.


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