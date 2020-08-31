Kurtuluş güneşi

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Yurdun dört bir yanındaki Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı. CHP’li belediyeler konvoylar düzenledi, sergiler açtı, bando gösterileri düzenledi. İzmir’de zafer turu yapan otobüse binmesi engellenen Tunç Soyer, halkı bisikletiyle selamladı.

GÜNDOĞUMUNDA ZAFER COŞKUSU

- ANTALYA Kumluca’ya bağlı Adrasan’da turistik işletme sahipleri ve tatilciler, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı gündoğumunda, denizde Türk bayrağı açıp İzmir Marşı söyleyerek kutladı. Gündoğumuna, ellerinde bayraklarıyla eşlik eden tatilciler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi...

MOBİL KONSERLER, CUMHURİYET BANDOSU

Antalya Büyükşehir Belediyesi bayram coşkusunun il geneline yayılması için birçok bölgede mobil konser düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu, mobil etkinlik otobüsleri ile Elmalı, Korkuteli, Serik, Kadriye ve Belek’te konser verdi.

YASAK DİNLENMEDİ

- SAMSUN’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalara getirilen yasaklara karşın CHP ve ADD; sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar ve yurttaşlarla birlikte Atatürk Parkı’ndaki Onur Anıtı önünde bir araya geldi. ADD Samsun Şubesi, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. Yılı Tüm Ulusumuza Kutlu Olsun. Milli Bayramlar Milletindir, Engellenemez” yazılı pankart açtı. Onur Anıtı’na çelek bırakma istekleri valilikçe kabul edilmeyen Samsun Akademik Odalar Birlikteliği bileşenlerini oluşturan 23 meslek odası, Mimarlar Odası Samsun Şubesi hizmet binası önünde kutlama töreni yaptı. Birlik, valiliğin kararına “kısıtlama ve yasakları kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

SEL BÖLGESİNDE TÖREN

- GİRESUN Valilik binası önünde düzenlenen törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK

- ESKİŞEHİR’de valilik bahçesindeki törende, Vali Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Törene CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak da katıldı.

BİR DÖNÜM NOKTASI

- MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü dolayısıyla kent protokolüyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenk koydu. Başkan Seçer, daha sonra şehitliği ziyaret ederek şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Başkan Seçer, “30 Ağustos tarihimizin önemli bir kırılma noktası. Bir dönüm noktası” dedi.

- DİYARBAKIR Yenişehir ilçesinde bulunan Anıtpark’ta çelenk koyma töreniyle kutlandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

- KAPADOKYA Kapadokya’da sıcak hava balonları dün sabah 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile havalandı.

İZMİR BAROSU: İZİN VERMEYİZ

- İZMİR Belediyesi de Vera Trio, Düş Sokağı Sakinleri ve Murat Yılmazyıldırım’ı İzmitlilerle buluşturdu.

Törenlerin kısıtlı kutlanmasına tepki gösteren İzmir Barosu üyeleri Cumhuriyet Meydanı’nda toplandı. Atatürk Anıtı’na çelenk koyan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Söz konusu 30 Ağustos olduğunda pandemiyi hatırladılar ve kısıtlamalar getirmeye kalktılar. Biz o alanda olacağız ve Zafer Bayramı’nın halkımızdan kaçırılmasına izin vermeyeceğiz dedik” dedi.

İnönü Caddesi üzerinden Poligon’a kadar pedal çeviren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yol boyunca yurttaşları selamladı. Evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar da el sallayarak Soyer’e sevgi gösterilerinde bulundu.