Kuşadası 80’lerdeki liderliğini hedefliyor

20 Temmuz 2021 Salı, 02:00

Özellikle gurbetçi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve 80’li yıllarda Türk turizminde döviz şampiyonu olan Aydın-Kuşadası eski günlerini arıyor. 90’lı yıllarda Çeşme, Bodrum ve Antalya’ya yapılan tesisler nedeniyle Kuşadası bu unvanını kaybetti.

Bu yıl pandemiye rağmen turizm sektörüne 7-8 yatırım yapılırken, onlardan biri de Unique Life Style Hotel. Oğuz Kağan Yurdakan, Semih Paköz ve Sıtkı Kayalı tarafından Kuşadası’nda hayata geçirilen otel için toplam yatırım miktarı 10 milyon doları bulacak. Yatırımcılar “Bu tür yatırımlarla Kuşadası’nın rekor kırdığı günlere geri dönmesini diliyoruz” diyor. 10 dönümlük bir alana yayılmış tesis, kişiye özel tatil deneyimi sunmayı hedefliyor.