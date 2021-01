Kuşadası Belediyesi evsiz yurttaşları otellere yerleştirdi

19 Ocak 2021 Salı, 17:41

Kuşadası'nda etkili olan kar yağışı ve soğuk hava en çok sokakta yaşayan vatandaşları etkiledi. Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için seferber oldu. Belediye ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla evsiz, kimsesiz ve sokakta yaşayan vatandaşların imdadına yetişti. Vatandaşların Kuşadası Belediyesi İletişim Merkezi'ne telefona ile ilettikleri ihbarları da değerlendiren ekipler evsiz yurttaşları soğuktan donmaktan kurtardı.

Kuşadası Belediyesi, zor durumda olan evsiz vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını giderdikten sonra, kış dönemini geçirmeleri için anlaşmalı otellere yerleştirdi. Diğer yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla Kuşadası Belediyesi, 2020 yılında 210 evsize, 2021 yılının ilk ayında ise 15 evsize şefkat elini uzattı. Ayrıca, çalışmak için Kuşadası’na gelen ve sonrasında ekonomik nedenlerle memleketlerine dönemeyen vatandaşlara da yardım etti. Belediyeye başvuran çok sayıda vatandaşın otobüs biletlerini alarak memleketlerine gitmelerine yardımcı oldu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Ötekileştirmeden Kuşadası’nda yaşayan insanlara sahip çıkacağız. Halkımız şunu unutmasın ki, sıkıntıları, tasaları ne olursa olsun Kuşadası Belediyesi her zaman yanlarında olacaktır.”