Kuşadası'ndan Arhavi'ye dayanışma

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:48

Kuşadası Belediyesi tarafından Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından başlatılan kampanya ile toplanan malzemeler ihtiyaç sahipleri ile buluşmaya başladı. Gıda kolisi, temizlik malzemesi, dezenfektan, maske ve battaniye gibi malzemeleri taşıyan yardım kamyonu Arhavi’ye ulaştı. Yardım malzemeleri Arhavi Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın “Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Diliyorum ki selin neden olduğu yaraları el birliğiyle en kısa süre içerisinde sarabiliriz” dedi. Kuşadası Belediyesi yetkililerini karşılayan Arhavi Belediye Başkan Yardımcısı Engin Erkan ise Arhavi Belediyesi ve halkı olarak bu zor günlerinde Kuşadası’nda kendilerine uzatılan dostluk elini unutmayacaklarını belirterek “Arhavi halkı ve Belediye Başkanımız Vasfi Kurdoğlu adına şükran, minnet ve teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sayın Başkanımız Ömer Günel’e Arhavi’den sevgi ve selam gönderiyoruz” dedi.