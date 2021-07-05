Kütüphaneden ödünç alınan kitaplar 84 yıl sonra iade edildi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:39

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yaşayan Bob Alvarez, haziran ayı sonlarında evinin bodrumunu incelerken tahta bir kutuda 39 kitap buldu. Yaşlı adam, teyzesinin 1937'de ödünç aldığı kitapları kütüphaneye iade etti.

Independent Türkçe'nin AP haber ajansından aktardığına göre 2010'a kadar evin çatı katında duran tahta kutu, buranın satılmasıyla diğer eşyalarla birlikte bodruma taşınmıştı.

Haberde, 63 yaşındaki Alvarez'in bu yılın haziran ayına kadar bodrumdaki eşyaların hiçbirini incelemediği yazıldı. Alvarez kutunun 1937'de 16 yaşındayken gripten hayatını kaybeden teyzesi Helen Godimis'e ait olduğunu söyledi. Kitapları inceleyen yaşlı adam, Somerville Halk Kütüphanesi'yle iletişime geçti:

"Elimde teslim tarihi geçmiş kitaplar var. Doğru kişiyle mi görüşüyorum?"

Alvarez bütün kitapları kütüphaneye götürürken, görevliler 10 kitabın kendilerinden alındığını, diğerlerinin bir okulun kütüphanesine veya Godimis'in kendisine ait olduğunu söyledi.

Somerville Halk Kütüphanesi yetkilisi Alison Mitchell yenileme çalışmaları sebebiyle 2018'den beri kapalı olduklarını, 12 Temmuz'da yeniden açılmaya hazırlandıklarını ve yıllar önce ödünç alınan kitapların geri dönmesinin sürpriz olduğunu söyledi. Somerville Halk Kütüphanesi ödünç alınan kitapları uzun süre tutan kişilere para cezası vermiyor.

İade edilen kitaplardan bazıları kütüphanede, teslim alındıktan yıllar sonra nasıl geri döndüğünü anlatan bir notla birlikte sergilenecek.