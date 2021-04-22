KYK'den burs alabilenlerin oranı belli oldu

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, KYK Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı tarafından CİMER başvurusuna gelen yanıtı kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, başvuranların sadece 50,6’sı devletten burs/kredi alabildi. KYK kredisi alan öğrencilerin sayısı ise 969 bin, burs alanların sayısı ise 447 bin olarak açıklandı. Burs alanların oranı ise yüzde 5,6'da kaldı.

KYK KREDİSİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 1 MİLYONA DAYANDI

Gelen yanıtta 2020/2021 öğretim yılı Mart 2021 tarihi itibariyle (ilk defa kredi/burs alan ile aktif geçmiş yıl öğrencileri ile birlikte) 969.237 öğrenciye öğrenim kredisi, 447.554 öğrenciye burs ödemesi yapıldığı belirtildi.

Türkiye’de yükseköğrenime kayıtlı öğrenci sayısının 7 milyon 940 bin olduğu düşünüldüğünde, devletten burs alanlarının oranının yüzde 5,6’da kaldığı görüldü. Kredi alanların oranı ise yüzde 12,2 olarak gerçekleşti.

Gelen yanıtta ayrıca, bu yıl başvuranlara ilişkin olarak “Bakanlığımıza 2020/2021 öğretim yılında 766.516 öğrenci burs/kredi almak üzere başvuruda bulunmuş olup, 2020/2021 öğretim yılında 240.817 öğrenciye öğrenim kredisi, 147.791 öğrenciye burs tahsisi yapılmıştır” denildi. Buna göre bu dönem kredi/burs başvurusu yapan öğrencilerin yalnızca yüzde 50,6’sı kredi veya burs imkanlarından yararlanabildi.

“TÜRKİYE’DE GENÇLERİN HALİ: MEZUN, İŞSİZ, BORÇLU”

Gelen yanıtı yaptığı yazılı açıklama ile değerlendiren Adıgüzel’in yorumu şöyle:

“Özellikle ailesinden ayrı bir şehirde yaşayan öğrenciler için KYK burs ve kredisi büyük bir öneme sahip, birçok öğrenci hayatını aldığı burs ve krediler ile idame ettirmeye çalışıyor. Ancak rakamlara baktığımızda sağlanan kredi/burs imkanlarının yeterli olmadığını görüyoruz. Ödenen miktarın öğrencilerin giderleri karşılamakta yetersiz kalması bir yana, maddi durumları iyi olmamasına rağmen birçok öğrenci kendilerine burs çıkmadığını belirtiyor.

“BİNLERCE MEZUN İCRALIK”

Öte yandan işin başka bir boyutu da KYK borçları. Öğrenciler daha üniversiteye başlamadan kara kara KYK borçlarını nasıl geri ödeyeceğini düşünüyor. 19 yıllık AKP iktidarında milyonlarca gencin hali ortada: Gençler mezun, gençler işsiz, gençler borçlu. Binlerce öğrenci KYK borcunu ödeyemediği için icralık durumda. Resmi rakamı bilemiyoruz çünkü paylaşılmıyor. İktidar gençlere iş imkanı yaratmadığı gibi, bir de gençleri okumak için mecburen aldıkları krediye uyguladığı faizle her geçen gün daha da borçlandırıyor. Öğrenciler keyfinden mi kredi alıyor? Keyfinden mi ödemiyor borçlarını? Öğrenci mecbur olduğu, burs imkanları yetersiz olduğu, ailesinin maddi durumu yeterli olmadığı için kredi alıyor. Büyük ihtimal bugün kredi alan 1 milyona yakın öğrencinin büyük bir çoğunluğu iş bulamadığı için borcunu ödeyemeyecek. Ama gençlerimiz hiç umutsuzluğa kapılmasın. CHP iktidarında devletten kredi alan öğrencilerden iş bulamadığı sürece geri ödeme talep edilmeyecek, faiz de işletilmeyecek.”