Matthew Perry açıkladı: 'Friends' özel bölümünün çekimleri mart ayında başlayacak

Friends dizisi için özel bir bölümün çekileceği; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer'ın tekrar bir araya geleceği bu özel bölümün WarnerMedia’nın yeni dijital platformu HBO Max’te yayımlanacağı açıklanmıştı.

Geçen mart ayında çekilmesi planlanan özel bölüm, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. WarnerMedia Entertainment ve Direct-to-Consumer başkanı Bob Greenblatt, mayıs ayında, şirketin özel programının yaz sonunda tamamlanacağını umduğunu söylese de, belirtilen süreçte prodüksiyona başlanamadı. Son çıkan haberlere göre 2021 yılının başında hazırlıkların başlaması ve çekimlerin mart ayında yapılması planlanıyor.

ÇEKİMLER MARTTA BAŞLIYOR

Matthew Perry’nin Twitter’dan yaptığı açıklamaya göre, özel bölümün çekimlerine mart ayında başlanacak.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!