Lady Gaga’nın başarısı hayranlarının heyecanı

03 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

CENK ERDEM

Lady Gaga’nın yepyeni albümü “Chromatica” dijitalde şarkılara saldıran hayranları, medyanın pompalaması ve eğlence endüstrisindeki mafyöz kayrılma sayesinde süper dijital dinlenme rakamlarına ulaştı bile. Son derece sıradan bir pop şarkısı olan “Rain On Me” de yine hayranlarının gazıyla İngiltere’de ilk 7 günde 8.1 milyon dinlenme ile 1 numara. Neyse ki şarkıda Ariana’nın kısmı ve nefis vokalleri var.

Belki de Gaga şarkılarında özellikle kulvarındaki şarkıcıların ünlü hitlerini çağrıştıracak aynı sample ve melodileri hatta kimi zaman benzer imajları kullanıyor ki hem genç hayranları hem de kopyacılığını tartışanlar (misal Madonna kopyacılığından usananlar) güçlü bir sansasyonla dev sosyal medya etkileşimi yaratarak, şarkılara merak uyandırıyorlar. Böylece dijitalde bol bol dinleniyor.

GÜÇLÜ DANS HİTLERİ

Albümdeki en güçlü dans hitlerinden biri olan “911”, 70’ler, 80’ler disko hitleri havasında. Gaga’dan robotik bir ses ve güçlü baslarla şarkı harika bir giriş yapıyor. Partilere biçilmiş kaftan. (Korona günlerinde muhtemel Zoom partilerine)

En son Katy Perry’nin “Swish Swish” şarkısında kullandığı aynı house şarkıdan sample kopyalayan “Sour Candy” ise listelerdeki en başarılı K-Pop kızları Black Pink’ten aldığı güçle, albümdeki en iyi dans şarkılarından. “Stupid Love” parçası da klasik disko hitlerini ve 80’leri hatırlatan havasıyla bana kalırsa çok keyifli.

Katy Perry ve Lady Gaga şarkısındaki benzerliğe neden olan house müzik alıntısı yurtdışı haberlerde bahsi geçen Maya Jane Coles’un “What They Say” alıntısından bile daha eski. Aslı Roland Clark’ın “I get deep” şarkısı. Perry’nin o alıntıyla sunduğu hitin üstünden 3 yıl bile geçmedi. Üstelik Katy’den önce Tinie Tempah “Girls Like”, Nicki Minaj “Truffle Butter” şarkılarında da aynını kullanmıştı. 3 yılda bir düzenli olarak kullanılan sample, öncesinde kıyamet promosyon yapılan bir albüm için yaratıcılığa uzak düşüyor. İyi bir sample güçlü bir hit yaratabilir yeter ki aynısını kullanıp durmasınlar.

MADONNA ALINTILARI

Bugüne kadar “Born This Way” parçasında “Express Yourself”, “Perfect illusion” şarkısında da “Papa Don’t Preach” olmak üzere Madonna melodilerini kullanan Lady Gaga, Madonna’dan alıntı yapmaya doyamıyor. Bu kez Madonna’nın büyük hiti Vogue çakması Babylon, Madonna’nın 90 yılında kullandığı sample formülünü kullanmış. Alıntı sample 1983 yılından The Salsoul Orchestra parçası “Ooh I Love it”. Velhasıl albüm birkaç şarkı dışında eski hitleri Love Game, Bad Romance, Judas, Alejandro, Born This Way gibi enerjiyi yükselten, güçlü dans pisti hitleri sunmuyor. O şarkılar her zaman büyük pop hitleri olmaya devam edecek.