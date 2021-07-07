Lavrov’dan sert açıklama: ‘Askeri üssümüzü kullanmaya hazırız’

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:51

Afganistan'da Taliban, Tacikistan sınırına iyice yaklaşırken Moskova'dan bölgedeki Rus askeri üssünün kullanılmasına ilişkin açıklama geldi.

Laos'un başkenti Viyentiyan'da mevkidaşı Saleumxay Kommasith ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "ABD ve diğer NATO birliklerinin alelacele çekilmesi bağlamında, durumun hızla kötüye gitme eğiliminde olduğu Afganistan'da yaşananları yakından takip ediyoruz" dedi.

‘HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Tacikistan ve Özbekistan liderleriyle telefon görüşmeleri yaptığını ve diğer Orta Asya Cumhuriyetlerinin liderleriyle temas halinde olduğunu kaydeden Lavrov, "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) müttefiklerimize yönelik herhangi bir saldırganlığı önlemek için Tacikistan-Afganistan sınırındaki Rus askeri üssünü kullanmak dahil her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Putin, önceki gün Tacik mevkidaşı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede Afganistan sınırındaki durum ile ilgili Tacikistan’a gerekli desteği vermeye hazır olduğunu teyit etmişti.

Kaynak: Sputnik Türkçe