Lavrov’dan Türkiye’yle ilgili “Büyük Turan” açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov RBC televizyonuna verdiği röportajda, Türkiye’nin uluslar üstü bir oluşum olarak “Büyük Turan” yaratmaya çalışmadığını ifade etti.
Türkiye’nin “Büyük Turan” yaratma anlayışının bulunmadığını ifade eden Lavrov, açıklamada bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı, “Tarihsel anlamda Büyük Turan'ı uluslar üstü bir varlık olarak konuşursak, Türkiye'nin bu hedefi aradığını sanmıyorum. Eskiden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ve daha sonra bağımsız hale gelen ülkelerin, gerçek hayatta bu fikrin herhangi bir biçimini nasıl destekleyebileceklerin bilmiyorum. Aksine, dış politikalarının bütün dokunaklı özelliği ve uygulamaları, ulusal devletlerini güçlendirmeye yönelik” değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye’nin Azerbaycan ve Orta Asya’daki bazı ülkeler dahil olmak üzere aynı dili konuşan soydaşlar olduğunu vurgulayarak ülkeler arasındaki işbirliğinin derine nüfuz ettiğini kaydeden Lavrov şunları söyledi:
“Birkaç cumhuriyetimiz bu temaslara ilgileniyor. Orada somut projeleri teşvik ediyorlar. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY da var. Ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi gibi bir yapı da var. Bunların tamamı oldukça uzun zamandır faaliyet gösteriyor dedi.”
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