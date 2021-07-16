Leman’dan bomba 'yazmayacaksın' kapağı
Leman Dergisi bu haftaki kapağına, Almanya’nın başkenti Berlin’deki evinin bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer‘e yer verdi.
Leman Dergisi bu haftaki kapağına, Almanya’nın başkenti Berlin’deki evinin bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan gazeteci Erk Acarer‘e yer verdi.
Gazeteci Erk Acarer geçtiğimiz hafta Almanya’daki evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğramış, saldırganlar Acarer'i “Yazmayacaksın” diyerek tehdit etmişti. Leman Dergisi bu haftaki kapağına Acarer’e saldırıyı taşıdı.
İşte Leman’ın bu haftaki kapağı:
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