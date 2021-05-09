Leonardo da Vinci'nin çizimi rekor fiyata satılacak

09 Mayıs 2021 Pazar, 10:30

İngiltere'nin başkenti Londra’da Christie's müzayede evi tarafından Temmuz’da düzenlenecek açık artırmada Leonardo da Vinci tarafından yapılan "Bir Ayının Kafası" (Head of a Bear) resminin 8 ila 12 milyon sterlin arasında bir fiyata satılması öngörülüyor.

Resmin, 8 Temmuz'da müzayedeye çıkmadan önce ABD'nin New York şehrinde ve Hong Kong'da sergileneceği ve 1-6 Haziran arasında da Londra’da gösterileceği ifade edildi.

Çizimi, "Rönesans'ın hala özel ellerde olan en önemli eserlerinden biri" olarak tanımlayan Christie's New York'tan yetkili Ben Hall, "Prestijli müzeler tarafından sergilenirken, dünya çapında hayranlık uyandırdı ve Christie's bu sezon Leonardo'yu piyasaya sürmekten onur duyuyor" ifadelerini kullandı.

7 cm'ye 7 cm boyutlarında olan "Head of a Bear", soluk pembe-bej kağıt üzerine geleneksel bir çizim tekniği olan "silverpoint" ile yapılmış bir çizimdir.