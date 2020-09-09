Leuven Katolik Üniversitesi Fetullah Gülen kürsüsünü kapatıyor

09 Eylül 2020 Çarşamba, 16:46

Leuven Katolik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, kürsünün düzenlediği etkinliklere artık ilginin ve katılımın çok azaldığı, kapatma kararının bu nedenle alındığı ifade edildi. Yapılan anlaşmanın 30 Eylül'de biteceğini, anlaşmayı yenilememe kararı aldıklarını bildirdi.

Belçika basınında, Türkiye'nin baskısı nedeniyle böyle bir karar alındığına yönelik haberlerin reddedildiği açıklamada, "Siyasi baskı bulunmadığı ve üniversitenin bu tür bir baskıya teslim olmayacağı" savunuldu.

10 YILDIR İLGİ AZALDI

Açıklamada, "Yenilememe kararının nedeni 10 yılın ardından ilginin keskin şekilde düşmesidir. Bu durum kürsünün düzenlediği faaliyetlere de yansımış ve faaliyet sayısı azalmıştır. Üniversite, bu şartlar altında yeni bir anlaşma yapmama kararı almıştır" ifadesi kullanıldı.