Levent Üzümcü ifadeye çağrıldı: Gerekçe "spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükseltmek"!

11 Haziran 2021 Cuma, 18:37

Tiyatro ve sinema oyuncusu Levent Üzümcü, 3 yıl önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, “3 yıl önce attığım bir tivit nedeniyle mâlî şubeye ifadeye çağırıldım. Sermaye piyasası şeysi, spekülasyon yapmak suretiyle doların fiyatını yükselttiğim gerekçesiyle benden şikâyetçi olmuş. O zaman dolar 6 kûsûr liraymış… Meğer başımıza gelenlerin sorumlusu benmişim ya len" ifadelerini kullandı.

Üzümcü'nün paylaşımı şöyle:







