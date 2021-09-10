AKP'den 'kampanya': Aşı olup partiye başvurana Erdoğan'ın kitabı hediye
AKP Pülümür İlçe Başkanlığı, kentte aşı olup partilerine müracaat edenlere AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ kitabını hediye edecek.
Tunceli'de AKP Pülümür İlçe Başkanlığı yurttaşları aşıya davet etmek için 'kampanya' başlattı.
İlçe Başkanı Çağnur Kılıçoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, aşı olup AKP Pülümür İlçe Başkanlığı'na müracaat edenlere AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı hediye edilecek.
Sosyal medya hesabından Pülümürlülere seslenen Başkan Kılıçoğlu, aşısını olan ilk 62 kişiye Erdoğan'ın kaleme aldığı ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün' adlı eseri hediye edeceklerini duyurdu.
İşte İlçe Başkanı Kılıçoğlu'nun paylaşımı:
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