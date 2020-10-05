Libya mühimmat deposunda patlama!

Libya'nın başkenti Trablus'un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 13:57
Libya mühimmat deposunda patlama!
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı.

Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi.

Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.


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