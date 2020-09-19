Libya’da Tobruk cephesi bağlantılı güçler petrol blokajını kaldırmayı kabul etti

19 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Doğu Akdeniz’de yüksek tansiyon sürerken Libya’da gözler siyasi satrançta. Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı, Ankara destekli Ulusal Uzlaşı Hükümeti (UUH) Konsey Başkanı Fayez Sarraj’ın önceki gün istifa niyetini duyurmasının ardından dün de Hafter cephesinden petrol kartı çıktı. Ülkenin doğusundaki Tobruk yönetiminin müttefiki General Halife Hafter’in petrol blokajını şartlı kaldırmayı kabul ettiği bildirildi.

DOLAR DÜŞTÜ

Libya’daki en önemli petrol rafinerilerinin bulunduğu doğu bölgelerinde kontrolü elinde bulunduran Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, petrol üretimine yeniden başlanmasını ocak ayından beri bloke ediyordu. AFP’nin haberine göre, Hafter, “Gelirlerin adil şekilde dağıtılması ve bunların terörizmi desteklemek amacıyla kullanılmayacağını garanti etmek şartıyla petrol üretimine ve ihracatına devam kararı verdik” dedi. Hafter cephesinin adımının ardından UUH Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, petrol gelirlerinin adil dağıtımını denetleyecek bir komite oluşturulacağını bildirdi. Muaytik, komitenin bir bütçe hazırlanması, ödemelerin yapılabilmesi için fonların transferi ve kamu borçları konusunda iki taraf arasında koordinasyonu sağlayacağını kaydetti. Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya Dinarı karşısında 6.60 seviyesinden 5.85 seviyesine kadar geriledi. UUH ile Tobruk cephesi arasında geçen ay ateşkes kararının ardından geçen hafta Fas’ta heyetler arası görüşmeler yapılmıştı. Tarafların seçimler öncesi ülkedeki petrol, merkez bankası gibi devlet kurumlarına yönelik atamalar konusunda fikir birliğine vardığı belirtilmişti. Başta BM olmak üzere uluslararası çevrelerden Libya’da ağırlaşan ekonomik tabloya da işaretle petrol blokajının kaldırılması çağrıları yapılıyor.

3 ŞİRKETE YAPTIRIM

Öte yandan AB’nin Libya’ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan’dan üç şirket ve iki kişiyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi. Yaptırımların pazartesi günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.