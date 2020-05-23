Liderlerin bayramlaşma mesaisi belli oldu: MHP 4, AKP 3 parti ile bayramlaşmayacak

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 12:52

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek liderlerin geleneksel bayramlaşma programları belli oldu.

ERDOĞAN İSTANBUL’DA

Türkiye genelinde Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı’nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Ankara’da olacak.

KILIÇDAROĞLU VE BAHÇELİ ANKARA’DA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bayramı Ankara’da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bayramda Ankara’da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul’da geçirecek.

DAVUTOĞLU İSTANBUL’DA

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul’da, Mithat Sancar ise Ankara’da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara’da, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir’de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar’da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın’da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun İstanbul’da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara’da olması bekleniyor.

AKP ÜÇ PARTİ İLE GÖRÜŞMEYECEK

AKP Genel Merkezi’nde partiler arası bayramlaşma programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans üzerinden gerçekleştirilecek.

AKP’den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30’da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak.

CHP’nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile bayramlaşılacak.

MHP DÖRT PARTİ İLE GÖRÜŞMEYECEK

MHP de bayramlaşmayı ikinci günde video konferans yöntemiyle yapacak. MHP sırasıyla DSP, AKP, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşacak.