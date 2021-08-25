Limit sıkıntısı yaşayan Sarı-Lacivertliler, Helsinki’yi elerse 3.6 milyon Avro kazanacak

25 Ağustos 2021 Çarşamba, 07:00

Limit sorunu yaşayan F.Bahçe’nin Helsinki’yle oynayacağı karşılaşma büyük önem taşıyor. Sarı-Lacivertli ekip bu engeli aşarsa hem Avrupa Ligi gruplarına katılma hakkı elde edecek, hem de kasasına 3.6 milyon Avro para girecek. Bu da kulübün rahatlaması demektir. Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. F.Bahçe’de henüz bir hareketlilik söz konusu değil. Kim bilir belki bombalar peş peşe patlayacak. Forvet, sol kanat ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip yeni isimleri Avrupa listesine yazabilmesi için 2 Eylül tarihine kadar transferleri bitirmek zorunda. Yönetimin önünde 9 gün var. Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita gündemde. Orta sahaya transfer yapılmasını isteyen teknik direktör Vitor Pereira yönetime Japon orta saha Morita’nın ismini önerdi. Pereira, Shanghai Port’un teknik direktörlüğünü yaparken Hidemasa Morita iki kez Portekizli hocaya teknik direktöre rakip olmuştu. Sarı-Lacivertliler Morita’yı bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor.

GOL UMUDU VALENCİA



Pereira, Helsinki ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında sahaya süreceği 11’i belirledi. Sarı-Lacivertli takımda sakatlıkları devam eden İrfan Can, Novak, Serdar Dursun kadroda yer almayacak. Pelkas, Samatta ile beraber yeni transfer Kim de UEFA listesinde yok. Sakatlığı geçen Mert Hakan’ın takıma dönmesi, Valencia’nın da performansı rövanş maçı öncesi teknik heyeti rahatlattı. Valencia Helsinki maçında Sarı-Lacivertlilerin gol silahı olacak. Mert Hakan ise kulübede başlayacak. Portekizli, üçlü savurmada Tisserand, Serdar Aziz, Szalai’ye görev verecek. Orta saha merkezinde ilk maçta olduğu gibi Gustavo-Sosa ikilisi, sağ kanat bekte Samuel sol kanat bekte ise Ferdi görev alacak. Mesut Özil, Zajc ve Valencia Sarı-Lacivertli takımın hücum gücünü oluşturacak. F.Bahçe, bugün saat 10.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Finlandiya’ya hareket edecek.

