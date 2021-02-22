Lise öğrencileri AKP İzmir İl Kongresi'ne çağrıldı: "Bu kabul edilemez bir durum"

22 Şubat 2021 Pazartesi, 17:50

AKPli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AKP 7. Olağan İzmir İl Kongresi'nde pandemiye rağmen yine kalabalık görüntüler oluştu.

Salona girmek için sıra bekleyen yüzlerce kişi, kalabalık gruplar halinde turnikelerden geçiş yaptı. Salonda ise sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Kongreye katılacak delegelere, basın mensuplarına ve protokole Covid-19 testi zorunlu tutulurken, kongre katılımcılarına ise herhangi bir test zorunluluğu tutulmadı.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, kongreye lise öğrencileri de davet edildi. Okul müdürlerine gönderilen yazıda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile 22 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleşecek olan 7. Olağan AKP İzmir İl Kongremiz de sizleri ve değerli öğrencilerinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız” denildi.

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, öğrencilerin kongreye çağırılmasına tepki gösterdi. Uzaktan eğitimin devam ettiği ve sınavların ertelenmesinin talep edildiğini hatırlatarak, “Bir siyasi partinin kongresine öğrencilerin davet edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Ailelerinden ve velilerinden habersiz siyasi parti kongresine dahil edilmeye çalışılan öğrencilerin hem sağlık hakkı yok sayılmakta hem de bu öğrenciler siyasete alet edilmektedirler. Siyasi parti yöneticilerinin kamu yöneticileri aracılığıyla okul yönetiminden talepte bulunmaları tek parti yönetiminin tipik bir göstergesidir. Kamu yöneticilerinin tüm siyasi partilere eşit uzaklıkta olması gerekir. Ancak bu siyasi partinin il başkanı üzeri örtük şekilde bir okul yöneticisine talimat vermektedir. Bu parti yöneticisi hakkında mutlaka işlem yapılması gerekmektedir” dedi.