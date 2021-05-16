Sergen Yalçın: "Zaferler ancak savaşılarak kazanılır"
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımıyla kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek 16. şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, sosyal medya hesabında dün akşam oynanan karşılaşmadan bir fotoğraf paylaştı. Yalçın, paylaşımında "Zaferler ancak savaşılarak kazanılır." ifadesine yer verdi.
Beşiktaş'ta futbolculuğu döneminde üç şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki teknik adam, bu sezon yakaladığı başarıyla birlikte Süper Lig'de futbolcu ve teknik direktör olarak şampiyon olan ilk Türk olmuştu.
Yalçın'ın paylaşımı:
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