Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a beste

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:52

Premier Lig'de Liverpool forması giyen mili futbolcu Ozan Kabak, Liverpool taraftarının sevgisini kazanmış durumda.

The Ragamuffins grubu Ozan Kabak için şarkı bestelerken, video sosyla medyada binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım...