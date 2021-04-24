Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a beste
Liverpool'a devre arası Schalke'den kiralık olarak katılan Ozan Kabak için Liverpool taraftarları özel bir beste hazırladı.
Premier Lig'de Liverpool forması giyen mili futbolcu Ozan Kabak, Liverpool taraftarının sevgisini kazanmış durumda.
The Ragamuffins grubu Ozan Kabak için şarkı bestelerken, video sosyla medyada binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı.
İşte o paylaşım...
?? He's Ozan, He's Ozan, He's Ozan Kabak! Ozan Kabak, Well he plays centre-back, well he plays centre-back for Liverpool??— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) April 23, 2021
It's been a long week in Football. So here's @TheRagamuffins to welcome the weekend in with their new Kabak song. ??????
????? @ozankabak4 pic.twitter.com/KJ65fOGiZr
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