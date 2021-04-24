Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a beste

Liverpool'a devre arası Schalke'den kiralık olarak katılan Ozan Kabak için Liverpool taraftarları özel bir beste hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:52
Liverpool taraftarından Ozan Kabak'a beste
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Premier Lig'de Liverpool forması giyen mili futbolcu Ozan Kabak, Liverpool taraftarının sevgisini kazanmış durumda.

The Ragamuffins grubu Ozan Kabak için şarkı bestelerken, video sosyla medyada binlerce kez paylaşıldı ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım...


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