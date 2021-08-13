Liverpool'dan Virgil van Dijk açıklaması

13 Ağustos 2021 Cuma, 12:46

Liverpool, Hollandalı yıldız stoperi Virgil van Dijk ile uzun vaadeli yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Dev İngiliz kulübü, Virgil van Dijk ile 2025'e kadar yeni sözleşme imzalandığını resmi sitesinden duyurdu. Van Dijk, yeni sözleşme imzalamasının ardından Liverpoolfc.com'a yaptığı açıklamada, "Bu inanılmaz hissetiriyor. Bu sadece benim gurur duyduğum bir şey değil, eşim ve çocuklarımın çok gurur duyduğu da bir sözleşme." diye konuştu.

Yeni sezon için sabırsızlandığını belirten futbolcu, "Şimdiye kadar takım için verdiğim çaba, yeni sezonda da devam edecek. Geleceğin Liverpool ile birlikte neler getireceğini sabırsızlıkla bekliyorum. Kulüp ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum."

Liverpool’a imza attığı günden itibaren takımın savunma problemlerini çözen, savunma hattının tartışmasız liderliğini üstlenen ve istikrar abidesi olarak neredeyse bütün maçlarda forma giyen Van Dijk, geçen sezon Merseyside derbisinde sakatlanması şok etkisi yaratmıştı.

Van Dijk, Ocak 2018’den bu yana 130 Premier League maçına çıkarak 13 gole imza atmıştı.