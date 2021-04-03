Londra'dan Türkiye'ye getirilen Covid-19 hastası tanıdık çıktı

03 Nisan 2021 Cumartesi, 17:44

Uluslararasi Demokratlar Birliği Birleşik Krallık Bölge Başkanı Erdal Yetimova, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya'nın araya girmesi sonucu Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Londra'dan Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Yetimova'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanını belirlediği Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) eski başkanı olduğu ortaya çıktı.

2017’den beri Alman istihbarat raporlarında da geniş yer bulan UID AKP’nin yurt dışı kolu görevi görürken, partinin Avrupa'daki mitinglerine taraftar getirdiği ortaya çıkarılmıştı.

Yetimova'nın Londra'dan Türkiye'ye getirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Süreci başından sonuna kadar takip eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Efkan Ala'ya emekleri için teşekkür ederim" gibi ifadeler kullanmıştı.

Yetimova'nın Türkiye'ye getirildiği gün Aslı Özkısırlar isimli yurttaş, akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmek için 25 gün boyunca hastanelerde yatak bulamamış, ardından yaşamını yitirmişti. Bu iki olayın aynı gün yaşanması iktidarın salgınla mücadelede izlediği farklı tutumları gözler önüne sermiş, yurttaşlardan sert tepkiler yükselmişti.