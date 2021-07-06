Lübnan Başbakanından 'acil kodlu' uyarı: "Sosyal patlamaya bir kaç gün kaldı"
Lübnan'ın, sosyal patlamadan sadece birkaç gün uzakta olduğunu söyleyen geçici Başbakan Hasan Diyab, uluslararası toplumu, derin bir ekonomik krizin pençesindeki ülkesini kurtarmaya çağırdı.
Dünya Bankası tarafından yapılan açıklamada, Lübnan lirasının yüzde 90'dan fazla değer kaybetmesine ve nüfusun yarısından fazlasının yoksulluğa sürüklenmesine sebep olan ekonomik kriz, "Modern tarihin en büyük bunalımlarından biri" olarak nitelendirildi.
Reuters'ta yer alan habere göre, akaryakıt kıtlığına duyulan öfke, benzin istasyonlarında yaşanan kavgaları beraberinde getirdi ve bütün bunlar olurken Başbakan Diyab, kargaşanın artma ihtimaline ilişkin uyarılarda bulundu.
IMF İLE MÜZAKERELER
Beyrut'taki büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcileriyle yaptığı toplantıda konuşan Diyab, "Lübnan'da sosyal patlamaya birkaç gün kaldı ve Lübnanlılar bu karanlık kaderle tek başlarına yüzleşiyorlar" dedi. Diab ayrıca, yalnızca yeni bir kabinenin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yeniden başlatabileceğini söyledi.
Diyab, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanında meydana gelen büyük çaplı patlamanın ardından istifa ettiğinden bu yana, ülkede çeşitli dinsel ve mezhepsel grupların temsilcileri konumunda olan politikacılar yeni bir hükümet üzerinde anlaşamadılar.
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