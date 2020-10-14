Lübnan-İsrail sınır anlaşmazlığı müzakereleri başladı
Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakereler Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.
Lübnanlı ve İsrailli heyetler, deniz sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerinin ilk oturumu için sabah saatlerinde iki ülke arasında konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargâhına geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde ve ABD ara buluculuğunda başlayan dolaylı müzakerelerin görüşmelerine, iki ülkeyi temsil eden heyetlerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Schenker ve BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis katılıyor.
Bölgede sıkı güvenlik tedbirleri alan UNIFIL ve Lübnan ordusuna bağlı birliklerin, yoğun devriye gezdikleri gözlendi.
İLK AŞAMA DENİZ SAHASIYLA SINIRLI OLACAK
İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.
Müzakerelerin Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL karargâhında yürütüleceğini aktaran Berri, yıllardır sürdürdüğü görevini artık müzakerelerde Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde Lübnan'ı temsil edecek orduya bıraktığını belirtmişti.
Lübnan Cumhurbaşkanlığı, sınır anlaşmazlığı konusunda İsrail'le yapılacak müzakerelerin ilk aşamasının "teknik ve deniz sahasıyla" sınırlı olacağını açıklamıştı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR ANLAŞMAZLIĞI
Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.
İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.
İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin sıcak gelişme
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
- Türkiye gündemine damga vurdu!
Video Haberler
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
- Döviz bürosu sahibi bulduğu dolarların sahibini arıyor
- Burçin Terzioğlu’nun ‘Susmuyoruz’ mesajı gündem oldu
- Trafikte tekme ve yumruklu kavga anı kamerada
- İyi temizlik yaptığını böyle kanıtladı
- Tarikatlar devlete sızıyor mu? sorusuna yanıt
- İstanbul’da şantiyede feci ölüm kamerada
- Su samurunu Gel pisi pisi, gel pisi pisi diye çağırdı
- Otoyolda korku dolu anlar
En Çok Okunan Haberler
- Son anket açıklandı: Partilerin oy oranları değişti!
- Kız kardeşi yaşamını yitirdi
- CTP, ikinci turda Mustafa Akıncı'yı destekleyecek
- Yerel mahkemeden 'AYM'nin Berberoğlu kararına ret
- Davutoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması
- Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin sıcak gelişme
- IMF, Türkiye ekonomisi tahminini açıkladı
- AKP'den 'milli iradeye gözdağı' yanıtı
- İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım
- Türkiye gündemine damga vurdu!