Lübnan'da hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib istifa etti!

26 Eylül 2020 Cumartesi, 11:30

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından ülkede meydana gelen protestolar Lübnan Başbakanı Hassan Diab'ın istifasına yol açtı. Reuters'ın haberine göre Lübnan'ın Başbakan adayı Mustafa Edib, "Hükümeti kurma görevinden" istifa ettiğini söyledi. İstifa duyurusu, Edib'in Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile görüşmesinin ardından bildirildi.

Bir ay süren karışıklıklardan sonra başbakan adayı, maliye bakanı da dahil olmak üzere ülkeyi siyasi krizden çıkarmak için yeni hükümetteki kilit pozisyonlar üzerinde anlaşma sağlayamadı. Lübnan'ın eski Almanya büyükelçisi Edib, Beyrut Limanı'nda meydana gelen ölümcül patlamanın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Beyrut'a gelişinden kısa bir süre önce yeni başbakan olarak atandı.